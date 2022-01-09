Япония поможет Америке в создании нового оружия

В рамках нового соглашения будут изучаться методы противодействия гиперзвуковым угрозам, а также развитие космических возможностей. «Когда японские и американские исследователи объединят силы, мы сможем превзойти любого», — считает Блинкен.

В соответствии с условиями соглашения, Япония будет ежегодно тратить около $1,82 млрд на поддержку военного присутствия США. Соединённые Штаты располагают около 55 000 военнослужащими в Японии, включая военно-морской контингент.

Весной 2021 года США подтвердили свою готовность защищать Японию, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие.