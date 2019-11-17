Япония построит микроволновый излучатель для борьбы с ракетами и беспилотниками

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Sankei Shimbun. Разработкой устройства займётся министерство обороны Японии. Излучатель должен будет действовать в диапазоне от трёх до 30 гигагерц. Построить хотят не один вариант оружия, а несколько. Устройство будет предназначен для наземного базирования, установки на корабли и, возможно, для истребителей Сил самообороны.

Журналисты Sankei Shimbun отметили, что минобороны Японии уже на протяжении пяти лет изучает технологии микроволнового облучения. Весной и летом текущего года ведомство получило предложения о разработке излучателя от 12 компаний. Средства на него будут заложены в бюджет на 2021 год. Устройство планируют принять на вооружение не раньше 2023.

В основном оружие будет противостоять атакам с большим количеством ракет или беспилотников.