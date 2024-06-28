Япония решила построить конвейерную ленту на 500 км

Предлагаемые методы включают использование массивных конвейерных лент с автономными контейнерами. Такая конструкция на 500 км сможет перевозить столько же мелких грузов в день, сколько 25 000 грузовиков. Прокладывать ленту будут вдоль автомагистралей или под землей. В эту затею предполагается вложить 23 миллиарда долларов, что подчеркивает ее масштаб и амбициозность, пишут СМИ.