Япония решила построить конвейерную ленту на 500 км

Опубликовано 28 июня 2024, 18:58
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Япония решила построить конвейерную ленту на 500 кмСможет перевозить между столько же мелких грузов, сколько 25 000 грузовиков
В Японии создается логистическая сеть, которая должна стать первым шагом к новому поколению грузоперевозок между городами. Амбициозный проект, возглавляемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, призван решить такие проблемы, как нехватка рабочей силы и экология.
Предлагаемые методы включают использование массивных конвейерных лент с автономными контейнерами. Такая конструкция на 500 км сможет перевозить столько же мелких грузов в день, сколько 25 000 грузовиков. Прокладывать ленту будут вдоль автомагистралей или под землей. В эту затею предполагается вложить 23 миллиарда долларов, что подчеркивает ее масштаб и амбициозность, пишут СМИ.
Проект призван смягчить прогнозируемый к 2030 году 30-процентный дефицит доставки посылок из-за сокращения численности рабочей силы, усугубляемого ростом спроса на онлайн-покупки.
Япония стремится установить новый стандарт городской логистики и повысить эффективность грузоперевозок в своих крупных городских центрах. Получится ли у нее - покажет время.