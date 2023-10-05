Япония сократила сроки закупки ракет Tomahawk у Штатов

По плану Япония может приобрести у США 400 ракет Tomahawk. Первоначально предполагалось, что все эти ракеты будут новейшей модификации Block V, однако руководители оборонных ведомств договорились, что половину закупаемых Токио ракет составят более старые модели Block IV.

Первоначально Токио запрашивал разрешение на закупку 500 ракет, но это количество пришлось сократить из-за возможностей американского производства. В ближайшие годы Япония планирует установить эти крылатые ракеты на своих военно-морских кораблях, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

«Стратегическое сотрудничество между Японией и США находится на беспрецедентном уровне. И мы еще сильнее укрепим его», - цитирует Кихара ТАСС. Остин же подтвердил, что американо-японский договор о безопасности является «нерушимым» и распространяется на все территории, находящиеся под управлением Японии.