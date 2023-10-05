Япония сократила сроки закупки ракет Tomahawk у Штатов

Япония сократила сроки закупки ракет Tomahawk у ШтатовВсе произойдет на год раньше
Правительство Японии приняло решение ускорить закупку крылатых ракет «Томагавк» у США, перенеся сроки закупки на 2025 год по сравнению с первоначально запланированным сроком в 2026 году, пишет ТАСС. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров в Вашингтоне между новым министром обороны Японии Минору Кихарой и его американским коллегой Ллойдом Остином.
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По плану Япония может приобрести у США 400 ракет Tomahawk. Первоначально предполагалось, что все эти ракеты будут новейшей модификации Block V, однако руководители оборонных ведомств договорились, что половину закупаемых Токио ракет составят более старые модели Block IV.
Первоначально Токио запрашивал разрешение на закупку 500 ракет, но это количество пришлось сократить из-за возможностей американского производства. В ближайшие годы Япония планирует установить эти крылатые ракеты на своих военно-морских кораблях, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.
«Стратегическое сотрудничество между Японией и США находится на беспрецедентном уровне. И мы еще сильнее укрепим его», - цитирует Кихара ТАСС. Остин же подтвердил, что американо-японский договор о безопасности является «нерушимым» и распространяется на все территории, находящиеся под управлением Японии.