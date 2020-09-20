Япония создаст первую в мире косметику для применения в космосе

Авторы проекта отметили, что скоро станут возможны частные путешествия в космос. Японцы хотят «сделать космическую жизнь красивой и комфортной». Новую косметику можно будет использовать в условиях невесомости. Кроме того, она будет адаптирована для применения в экстремально сухой космической среде.

Новые средства по уходу за кожей будут называться CosmoSkin. Косметику сначала планируют испытать в самолёте, который предоставит ANA. На борту воздушного судна создадут условия, максимально приближённые к космическим.

Продукты CosmoSkin выйдут на рынок к 2023 году. Косметика будет предназначена для обеспеченных космических туристов.