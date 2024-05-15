Япония станет базой для обслуживания американских истребителей F-15 и F-16

На авиабазах Мисава и Кадена также располагаются F-15 и F-16. Но на эти самолёты только недавно обратили пристальное внимание. Япония хочет не только проводить регулярное промежуточное обслуживание этих истребителей, но и ускорить их доставку в компанию Korean Air Lines в Южную Корею для полного обслуживания, которое необходимо проводить раз в несколько лет, что занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Поэтому создание дополнительных ремонтных авиабаз для F-15 и F-16 улучшит логистику для США, — сократится время и снизится стоимость перелётов за границу.

Самый ранний срок, в который планируется реализовать проект, — 2025 год. Отвечать за это будут компании Mitsubishi Heavy Industries и IHI. Обе корпорации обслуживают самолёты Военно-воздушных сил самообороны Японии (ASDF).