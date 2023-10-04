Япония вложит в производителя микросхем Micron $1,3 млрд

Япония вложит в производителя микросхем Micron $1,3 млрдУ компании планы амбициозные
Япония наращивает усилия по укреплению цепочки поставок микросхем, объявив о выделении дополнительных субсидий в размере до 192 млрд иен (около 1,3 млрд долларов) заводу компании Micron Technology в префектуре Хиросима.
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У Micron амбициозные планы в отношении Японии: в ближайшие годы компания намерена инвестировать в бизнес в стране до ¥500 млрд. В частности, компания намерена внедрить передовые машины для EUV - ключевого компонента современного полупроводникового производства, став первым чипмейкером, который сделает это в Японии. Массовое производство микросхем динамической памяти с произвольным доступом нового поколения планируется начать в 2026 году.
Япония поддерживает не только Micron: значительные субсидии выделяются также заводу TSMC в префектуре Кумамото и отечественному чипмейкеру Kioxia. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура подчеркнул важность стратегических инвестиций в регионы с растущим спросом.