Япония вложит в производителя микросхем Micron $1,3 млрд

У Micron амбициозные планы в отношении Японии: в ближайшие годы компания намерена инвестировать в бизнес в стране до ¥500 млрд. В частности, компания намерена внедрить передовые машины для EUV - ключевого компонента современного полупроводникового производства, став первым чипмейкером, который сделает это в Японии. Массовое производство микросхем динамической памяти с произвольным доступом нового поколения планируется начать в 2026 году.

Япония поддерживает не только Micron: значительные субсидии выделяются также заводу TSMC в префектуре Кумамото и отечественному чипмейкеру Kioxia. Министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура подчеркнул важность стратегических инвестиций в регионы с растущим спросом.