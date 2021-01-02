Япония вооружится беспилотными истребителями к 2035 году

Как уточняет издание Nikkei Asia, Япония усилила связанные с оборонной промышленностью исследования, чтобы противостоять военной мощи Китая.

Сообщается, что Министерство обороны Японии намерено внедрить беспилотные истребители в три этапа. Сначала опробуют дистанционно управляемые самолёты, затем испытают «командные» операции, в которых один управляемый самолёт будет контролировать несколько дронов, а после этого проверят полностью беспилотные и автономные эскадрильи.

Японские компании уже начали работать над необходимыми технологиями. Subaru будет отвечать за разработку дистанционного управления, Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric будут работать над созданием системы обмена информацией между самолётами.