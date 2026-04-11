Япония выделила 16 миллиардов долларов на развитие чипов стартапа Rapidus

Опубликовано 11 апреля 2026, 11:441 мин.
Япония выделила 16 миллиардов долларов на развитие чипов стартапа RapidusСтавка на 2-нм технологию
Правительство Японии увеличило финансирование стартапа Rapidus, работающего над чипами для искусственного интеллекта (ИИ). Общий объем господдержки и инвестиций достигнет ¥2,6 трлн, что эквивалентно $ 16,3 млрд, к марту 2027 года. Дополнительно выделено ¥631,5 млрд, около $ 4 млрд. Средства направят на развитие производства и выполнение заказов, включая проекты для Fujitsu.
Компания уже ведет разработку пластин по 2-нм техпроцессу и рассчитывает начать массовый выпуск таких чипов к 2027 году. Для повышения выхода годной продукции создан аналитический центр в Титосэ.
Rapidus отстает от лидеров рынка, включая TSMC, которая начала выпуск 2-нм чипов ранее. Стартап также планирует привлечь частные инвестиции и рассматривает IPO к 2031 финансовому году.