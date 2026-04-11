Япония выделила 16 миллиардов долларов на развитие чипов стартапа Rapidus

Компания уже ведет разработку пластин по 2-нм техпроцессу и рассчитывает начать массовый выпуск таких чипов к 2027 году. Для повышения выхода годной продукции создан аналитический центр в Титосэ.

Rapidus отстает от лидеров рынка, включая TSMC, которая начала выпуск 2-нм чипов ранее. Стартап также планирует привлечь частные инвестиции и рассматривает IPO к 2031 финансовому году.