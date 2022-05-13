Япония запретила продавать в Россию квантовые компьютеры и 3D-принтеры

СМИ пишут об этом со ссылкой но японское Министерство экономики, торговли и промышленности. Всего список состоит из следующих товаров:

квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;

электронные и атомно-силовые микроскопы;

оборудование для производства органических светодиодов, полевых транзисторов и солнечных элементов;

3D-принтеры и используемые в них порошки;

оборудование для производства водородного топлива;

вакуумные насосы;

оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

полимеры.

Сообщается, что запрет вступает в силу 20 мая. Ранее под японские санкции попали российские компании, которые считают связанными с военным производством.