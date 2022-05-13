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Япония запретила продавать в Россию квантовые компьютеры и 3D-принтеры

И множество других товаров
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено вывозить в Россию. В него вошли высокотехнологичные товары, такие как квантовые компьютеры и 3D-принтеры.
Япония запретила продавать в Россию квантовые компьютеры и 3D-принтеры

СМИ пишут об этом со ссылкой но японское Министерство экономики, торговли и промышленности. Всего список состоит из следующих товаров:

  • квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
  • электронные и атомно-силовые микроскопы;
  • оборудование для производства органических светодиодов, полевых транзисторов и солнечных элементов;
  • 3D-принтеры и используемые в них порошки;
  • оборудование для производства водородного топлива;
  • вакуумные насосы;
  • оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
  • полимеры.

Сообщается, что запрет вступает в силу 20 мая. Ранее под японские санкции попали российские компании, которые считают связанными с военным производством.

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