Япония запретила продавать в Россию квантовые компьютеры и 3D-принтеры

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Япония запретила продавать в Россию квантовые компьютеры и 3D-принтерыИ множество других товаров
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено вывозить в Россию. В него вошли высокотехнологичные товары, такие как квантовые компьютеры и 3D-принтеры.
СМИ пишут об этом со ссылкой но японское Министерство экономики, торговли и промышленности. Всего список состоит из следующих товаров:
- квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
- электронные и атомно-силовые микроскопы;
- оборудование для производства органических светодиодов, полевых транзисторов и солнечных элементов;
- 3D-принтеры и используемые в них порошки;
- оборудование для производства водородного топлива;
- вакуумные насосы;
- оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
- полимеры.
Сообщается, что запрет вступает в силу 20 мая. Ранее под японские санкции попали российские компании, которые считают связанными с военным производством.