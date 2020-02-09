Япония запустила в космос спутник-шпион

Аппарат вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2A с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 по местному времени (04:34 по московскому). Первоначально запуск должен был состояться 28 января, но его отложили из-за утечки в трубопроводе, снабжающем ракету азотом.

Спутник Optical 7 предназначен для сбора разведывательных данных. Согласно данным NASA, управлять им будет собственно правительственная разведка Японии. Аппарат сможет получать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и даже ночью. Это позволит Японии мониторить ядерных объекты Северной Кореи.