Наука и технологии
Сегодня 13:55
Япония запустила в космос спутник-шпион
Будет следить за Северной Кореей
Сегодня Япония успешно запустила в космос спутник-шпион Optical 7. Он будет собирать данные о ядерных и ракетных объектах Северной Кореи.
Аппарат вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя H-2A с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима в 10:34 по местному времени (04:34 по московскому). Первоначально запуск должен был состояться 28 января, но его отложили из-за утечки в трубопроводе, снабжающем ракету азотом.
Спутник Optical 7 предназначен для сбора разведывательных данных. Согласно данным NASA, управлять им будет собственно правительственная разведка Японии. Аппарат сможет получать высококачественные снимки земной поверхности в любую погоду и даже ночью. Это позволит Японии мониторить ядерных объекты Северной Кореи.