Японию уличили в получении доступа к данным истребителя Су-30 российской разработки

Эти совместные тренировки должны состояться в конце 2021 года на одной из баз в Японии. Японские военные хотят отследить характеристики Су-30МКИ: дальность полёта, расход топлива, манёвренность, способы поддержания истребителя в эксплуатации и время, необходимое для подготовки к полёту. Помимо этого, специалисты изучат радиолокационные сигнатуры Су-30 при разных углах атаки.

Дело в том, что японские лётчики будут допущены к полётам как минимум в качестве пассажиров двухместного Су-30МКИ. Их это интересует, так как Су-30 находятся на вооружении Китая. Японским военным важно понимать конструкцию самолётов.