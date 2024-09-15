Японская ispace решила запустить второй лунный аппарат в декабре

Полностью собранный и проходящий испытания на объектах JAXA Resilience прилунится на Маре-Фригорис.

На борту Resilience будет шесть полезных нагрузок, в том числе луноход Tenacious, которому поручено собрать лунный реголит для NASA. Среди других полезных нагрузок — монитор радиации в открытом космосе и художественная инсталляция «Лунный дом» шведского художника Микаэля Генберга.

Полет к Луне займет 4−5 месяцев.