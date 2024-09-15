Японская ispace решила запустить второй лунный аппарат в декабре

Опубликовано 15 сентября 2024, 00:451 мин.
Японская ispace решила запустить второй лунный аппарат в декабреОриентируясь на посадку на участке Маре Фригорис
Японская компания ispace готовится к запуску второго лунного аппарата «Resilience», который планируется осуществить не ранее декабря 2024 года на ракете SpaceX Falcon 9. Миссия последует за неудачной попыткой в апреле 2023 года, когда аппарат HAKUTO-R потерпел крушение из-за сбоя в ПО.
Полностью собранный и проходящий испытания на объектах JAXA Resilience прилунится на Маре-Фригорис.
На борту Resilience будет шесть полезных нагрузок, в том числе луноход Tenacious, которому поручено собрать лунный реголит для NASA. Среди других полезных нагрузок — монитор радиации в открытом космосе и художественная инсталляция «Лунный дом» шведского художника Микаэля Генберга.
Полет к Луне займет 4−5 месяцев.