Японская ракета самоуничтожилась спустя минуты после старта

Опубликовано 19 декабря 2024, 21:411 мин.
Японская ракета самоуничтожилась спустя минуты после стартаЧто-то пошло не так
Японская космическая компания Space One столкнулась с очередной неудачей: ее ракета Kairos вышла из строя вскоре после запуска. Твердотопливная ракета поднялась в воздух в среду с космодрома Кии в префектуре Вакаяма, но примерно через две минуты после старта потеряла управление. Обнаружив отклонения в сопле двигателя первой ступени и траектории, система самоуничтожения ракеты активировалась, завершив таким образом полет.
На борту Kairos находилось пять небольших спутников, включая полезную нагрузку от Тайваньского космического агентства и японских компаний Lagrapo, Space Cubics и Terra Space. Это была вторая попытка Space One вывести спутники на орбиту.
Первая попытка, предпринятая в марте, закончилась тем, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.
Несмотря на неудачу, Space One не теряет оптимизма.