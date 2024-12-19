Японская ракета самоуничтожилась спустя минуты после старта

На борту Kairos находилось пять небольших спутников, включая полезную нагрузку от Тайваньского космического агентства и японских компаний Lagrapo, Space Cubics и Terra Space. Это была вторая попытка Space One вывести спутники на орбиту.

Первая попытка, предпринятая в марте, закончилась тем, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

Несмотря на неудачу, Space One не теряет оптимизма.