Японская сеть супермаркетов внедрила ИИ для оценки улыбчивости сотрудников

ИИ включает элементы «геймификации», чтобы мотивировать сотрудников улучшать оценку улыбки и общее отношение к обслуживанию. Предыдущее испытание с участием 3 400 сотрудников в восьми магазинах показало, что за три месяца отношение к обслуживанию улучшилось в 1,6 раза.

Хотя Aeon рассматривает эту технологию как шаг к повышению качества обслуживания клиентов, возникают вопросы о влиянии такого постоянного контроля на «самочувствие» сотрудников, отмечают СМИ.