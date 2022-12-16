Японская Sony и тайваньская TSMC станут "соседями"

Sony планирует начать строительство завода уже в 2024 году и ввести его в эксплуатацию не ранее 2025 финансового года. JASM, совместное предприятие TSMC с Sony и Denso, строит неподалеку полупроводниковый завод, который планируется запустить в конце 2024 года и который будет производить логические чипы, необходимые компоненты для датчиков изображения.

Компания сообщила об этом плане нескольким поставщикам. Она тщательно взвешивает сроки и масштабы инвестиций в свете опасений относительно перспектив мировой экономики.