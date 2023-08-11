Японская Tokyo Electron отметила скупку компаниями из Китая старых микросхем

Производитель полупроводникового оборудования отмечает значительные инвестиции в Китае, что приводит к появлению новых клиентов и быстрому росту. Этот рост компенсирует задержки инвестиций со стороны производителей логических микросхем высокого класса и литейных заводов. В июньском квартале на долю Китая пришлось 39% доходов компании.

Tokyo Electron играет важнейшую роль в цепочке поставок микросхем, поставляя оборудование таким компаниям, как TSMC и Samsung Electronics. Несмотря на спад в мировой электронике, Tokyo Electron сохраняет прогноз по доходам на весь год и ожидает значительного роста инвестиций в автомобильную и промышленную отрасли, обусловленного спросом со стороны Китая.