Японская Tokyo Electron отметила скупку компаниями из Китая старых микросхем

Японская Tokyo Electron отметила скупку компаниями из Китая старых микросхемЭто их крупнейший рынок
По данным компании Tokyo Electron Ltd., китайские производители микросхем увеличивают инвестиции в «зрелое» полупроводниковое оборудование в условиях ужесточения контроля за экспортом передовых технологий со стороны США и их союзников.
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Производитель полупроводникового оборудования отмечает значительные инвестиции в Китае, что приводит к появлению новых клиентов и быстрому росту. Этот рост компенсирует задержки инвестиций со стороны производителей логических микросхем высокого класса и литейных заводов. В июньском квартале на долю Китая пришлось 39% доходов компании.
Tokyo Electron играет важнейшую роль в цепочке поставок микросхем, поставляя оборудование таким компаниям, как TSMC и Samsung Electronics. Несмотря на спад в мировой электронике, Tokyo Electron сохраняет прогноз по доходам на весь год и ожидает значительного роста инвестиций в автомобильную и промышленную отрасли, обусловленного спросом со стороны Китая.