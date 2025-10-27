Опубликовано 27 октября 2025, 09:451 мин.
Японская YKK “переизобрела” застёжку-молнию«Безленточная» модель AiryString
YKK из Японии впервые за более чем 100 лет изменила классическую конструкцию. Новый тип молнии, получивший название AiryString, полностью лишён тканевых лент по бокам зубцов.
© YKK
По словам вице-президента компании Масару Нисидзаки, идея возникла в 2017 году в сотрудничестве с производителем швейных машин JUKI. AiryString не только “улучшает внешний вид и ощущение одежды”, как сообщает компания, но и снижает воздействие на окружающую среду — для её производства требуется меньше материалов, воды и энергии. YKK также предлагает вариант, полностью изготовленный из переработанных материалов.
Ряд брендов, включая The North Face, Descente Japan и Earthletica, уже начали тестировать новую технологию. Хотя массовое внедрение потребует специальных швейных машин.