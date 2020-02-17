Японские инженеры заставили робота-ребёнка «ощущать» боль

Робот, внешне очень напоминающий ребёнка, называется Affetto. Впервые о нём сообщили ещё в 2011 году. С тех пор исследователи только совершенствуют устройство. Постепенно робота научили «выражать» эмоции с помощью мимики. Он может улыбаться, морщить нос, закатывать глаза и хмуриться.

Affetto пугающе похож на человека. Он покрыт искусственной кожей с вживлёнными датчиками. Благодаря им робот смог «ощутить» прикосновения. Его программное обеспечение даже способно отличать нежные прикосновения от грубых и создавать реакцию на них. В конце концов использование датчиков позволяет Affetto избегать «боли».

Разработчики хотят добиться того, чтобы робот научился сопереживать человеку. Впрочем, всегда есть разница между настоящим человеческим сопереживанием и набором реакций машины.