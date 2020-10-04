Японские компании попросили у США разрешение на сотрудничество с Huawei

Sony и Kioxia хотят возобновить поставки Huawei, поскольку без этого могут потерять часть доходов. Пока нет информации о том, чтобы США одобрили заявки японских компаний.

Издание Nikkei отмечает, что Sony и Kioxia со своей просьбой присоединились к южнокорейским компаниям Samsung Electronics и SK Hynix, которые хотят получить лицензии на поставки.

И Sony, и Kioxia поставляют компоненты для 5G-устройств, кроме того Sony продаёт Huawei датчики для камер смартфонов. По оценкам, на долю Huawei приходится примерно пятая часть продаж японской компании.