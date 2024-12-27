Японские макаки оседлали оленей в попытке спариться

Опубликовано 27 декабря 2024, 13:131 мин.
Японские макаки оседлали оленей в попытке спаритьсяНе только ради удобства
Японские макаки, известные своими снежными купаниями в горячих источниках, имеют уникальные отношения с пятнистыми оленями в лесах Японии. Они часто катаются на оленях и ухаживают за ними в обмен на то, что олени едят фрукты и семена.
Однако недавние исследования выявили необычное сексуальное взаимодействие между этими двумя видами. Впервые ученые заметили такое поведение в 2015 году на острове Якусима, где самцы макак пытались спариваться с самками оленей. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что самки обезьян-подростков также садятся на оленей, возможно, таким образом они «исследуют свою сексуальность» или «тренируются для будущего спаривания».
Исследователи предполагают, что такое поведение может быть вызвано лишением пары, более безопасной «альтернативой» в среде с агрессивными самцами макак или просто «сексуальным исследованием». Некоторые ученые даже считают, что такое взаимодействие может означать начало новой поведенческой традиции.