Японские работодатели начали заменять людей роботами из-за пандемии

Один из таких примеров — японская ресторанная сеть Watami. В октябре она на экспериментальной основе внедрила сервисных роботов. Эти роботы под названием Peanut могут приносить посуду с кухни к столикам. Они используют алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы рассчитать кратчайший путь.

«Из-за COVID больше бизнесов рассматривают роботов как способ избежать контактов с людьми», — рассказал представитель Japan System Project, создателя Peanut.

Управляющий директор компании Accenture поведал, что пандемия усилила спрос на роботов в различных индустриях. Многие компании, от больниц до сервисов доставки, экспериментируют с применением роботов.

Профессор Токийского университета заявил, что общество кардинально меняется, и использование роботов во многих индустриях — не временное явление. Тренд сохранится.