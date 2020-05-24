Японские санкции против Samsung и LG оказались неэффективны

Как пишет издание Nikkei Asian Review, LG Display уже с ноября использует для травления газ отечественного производства. Ранее эта компания предпочитала закупать химические вещества у Японии. Samsung тоже решила перейти на южнокорейские материалы.

Кроме того, сообщается, что корейское правительство предложило американской химической компании Dupont построить на территории страны завод.

Стоит отметить, что прошлогодние ограничения уже частично сняты. Но южнокорейские производители, похоже, не откажутся от идеи импортозамещения.