Японские спутники для наблюдения за погодой случайно изучали Венеру почти 10 лет

Изначально внимание привлекла Луна, которую заметили в архивах спутников. Исследователь Гаку Нисияма из Германского центра авиации и космонавтики начал изучать эти изображения и нашёл на них также Меркурий, Марс, Юпитер и Венеру. Оказалось, что спутники регулярно фиксировали изменения яркости Венеры в инфракрасном диапазоне.

Эти наблюдения позволили составить один из самых длинных инфракрасных архивов данных по Венере. Учёные зафиксировали колебания температуры облаков и волны, переносящие тепло в атмосфере планеты — так называемые тепловые приливы и волны Россби.

Кроме того, сравнение снимков Himawari с данными космического аппарата Akatsuki выявило расхождения, что поможет уточнить калибровку приборов на борту миссии и получить более точные сведения о температуре атмосферы Венеры.