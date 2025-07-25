Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2025, 21:45
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Японские спутники для наблюдения за погодой случайно изучали Венеру почти 10 лет

Но это неплохо
Два японских метеоспутника — Himawari-8 и Himawari-9 — неожиданно оказались полезными не только для прогнозов погоды на Земле, но и для изучения Венеры. Учёные обнаружили, что они на протяжении почти десятилетия фиксировали данные о соседней планете.
Японские спутники для наблюдения за погодой случайно изучали Венеру почти 10 лет

© Ferra.ru

Изначально внимание привлекла Луна, которую заметили в архивах спутников. Исследователь Гаку Нисияма из Германского центра авиации и космонавтики начал изучать эти изображения и нашёл на них также Меркурий, Марс, Юпитер и Венеру. Оказалось, что спутники регулярно фиксировали изменения яркости Венеры в инфракрасном диапазоне.

Эти наблюдения позволили составить один из самых длинных инфракрасных архивов данных по Венере. Учёные зафиксировали колебания температуры облаков и волны, переносящие тепло в атмосфере планеты — так называемые тепловые приливы и волны Россби.

Кроме того, сравнение снимков Himawari с данными космического аппарата Akatsuki выявило расхождения, что поможет уточнить калибровку приборов на борту миссии и получить более точные сведения о температуре атмосферы Венеры.

Источник:space
Автор:Максим Многословный
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