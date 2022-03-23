Японские ученые раскрыли происхождение астероида Рюку

Хотя образцы материала все еще анализируются, информация, полученная дистанционно, позволила выявить три важные особенности: Рюгу - это астероид-обломок, состоящий из небольших кусков породы и твердых материалов, сцепленных вместе под действием гравитации, по форме он напоминает две вращающиеся вершины, помимо этого, он имеет удивительно высокое содержание органического вещества.

В недавней попытке ответить на вопрос о происхождении астероида, исследовательская группа Университета Нагоя, предложила объяснение. В статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters, исследователи предполагают, что Рюгу, как и подобные астероиды-обломки, на самом деле могут быть остатками вымерших комет.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследовательская группа провела численное моделирование с использованием простой физической модели для расчета времени, которое потребуется для сублимации льда, и увеличения скорости вращения астероида в результате этого. Результаты анализа показали, что Рюгу, скорее всего, провел несколько десятков тысяч лет в качестве активной кометы, прежде чем переместиться во внутренний пояс астероидов, где высокие температуры испарили его лед и превратили в астероид, состоящий из обломков.