Японские ученые решили давнюю проблему протонной проводимости

В отличие от традиционных методов, использующих акцепторное легирование, эта стратегия значительно повышает проводимость и стабильность при температурах 250-400 °C.

Гвоздем программы является BaSc0.8Mo0.2O2.8 (BSM20) - перовскит, полученный из BaScO2.5. Обладая исключительной протонной проводимостью и структурной стабильностью, BSM20 обещает непревзойденные характеристики для распределенных источников энергии нового поколения, топливных и электролизных элементов. Прорыв Tokyo Tech открывает двери в более зеленое будущее технологий устойчивой энергетики, делая нас еще на один шаг ближе к революционным, экологически чистым энергетическим решениям!".