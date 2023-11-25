Японские ученые решили давнюю проблему протонной проводимости

Японские ученые решили давнюю проблему протонной проводимостиИ что это значит для «зеленой» энергетики
Ученые Токийского технологического института преодолели «пробел Норби» - давнюю проблему в области протонных керамических топливных/электролизных элементов (ПКТЭ/ПКТЭ). Ключ к решению проблемы? Донорное легирование - инновационный подход, заключающийся в наполнении протонного проводника типа перовскита неупорядоченными внутренними кислородными вакансиями.
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В отличие от традиционных методов, использующих акцепторное легирование, эта стратегия значительно повышает проводимость и стабильность при температурах 250-400 °C.
Гвоздем программы является BaSc0.8Mo0.2O2.8 (BSM20) - перовскит, полученный из BaScO2.5. Обладая исключительной протонной проводимостью и структурной стабильностью, BSM20 обещает непревзойденные характеристики для распределенных источников энергии нового поколения, топливных и электролизных элементов. Прорыв Tokyo Tech открывает двери в более зеленое будущее технологий устойчивой энергетики, делая нас еще на один шаг ближе к революционным, экологически чистым энергетическим решениям!".