Японские унитазы будут собирать анализы и проверять здоровье

Изделие назовут Wellness Toilet. Компания надеется выпустить его в течение нескольких лет. Toto надеется, что люди будут использовать технологию, чтобы улучшить свою диету и образ жизни.

Унитаз работает просто. Нужно просто ходить в уборную как обычно, туалет сам оповестить пользователя, если обнаружит что-то необычное в его выделениях. Пользователь получит на смартфон уведомление с советом о том, как изменить диету. Например, добавить больше рыбы или авокадо.

Массив датчиков в унитазе Toto встроен в сиденье. Когда пользователь касается его, сенсоры начинают собирать информацию о кровообращении, сердцебиении и состоянии кожи. Данные затем анализируются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.