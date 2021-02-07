Наука и технологии
Сегодня в 16:38
Японские унитазы будут собирать анализы и проверять здоровье
Если что-то не так, отправят уведомление на телефон
Японская компания Toto работает над унитазом, который оснащён различными датчиками и способен собирать анализы и мониторить состояние здоровье.
Изделие назовут Wellness Toilet. Компания надеется выпустить его в течение нескольких лет. Toto надеется, что люди будут использовать технологию, чтобы улучшить свою диету и образ жизни.
Унитаз работает просто. Нужно просто ходить в уборную как обычно, туалет сам оповестить пользователя, если обнаружит что-то необычное в его выделениях. Пользователь получит на смартфон уведомление с советом о том, как изменить диету. Например, добавить больше рыбы или авокадо.
Массив датчиков в унитазе Toto встроен в сиденье. Когда пользователь касается его, сенсоры начинают собирать информацию о кровообращении, сердцебиении и состоянии кожи. Данные затем анализируются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.