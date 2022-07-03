Японские власти не получат прав на интеллектуальную собственность TSMC. Хотя им выделили $140 млн

Объект, открытый 24 июня, был построен на субсидии японского правительства в размере 19 миллиардов иен ($140,52 млн). Он призван помочь TSMC в разработке полупроводниковых технологий следующего поколения. При этом правительство страны недавно решило субсидировать еще и завод по производству полупроводников в префектуре Кумамото.

Субсидии в размере 19 миллиардов иен для научно-исследовательского центра выделены Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). В организации Nikkei Asia заявили, что все, что будет разработано в рамках научно-исследовательского проекта, будет принадлежать TSMC Japan 3DIC. Несмотря на субсидии, NEDO не будет обладать правами на интеллектуальную собственность. Если в центре исследований и разработок появятся новые продукты, существующая система позволит TSMC забрать их на Тайвань, ничего не отдавая Японии.