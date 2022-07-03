Наука и технологии
Сегодня в 11:06
1 мин.

Японские власти не получат прав на интеллектуальную собственность TSMC. Хотя им выделили $140 млн

Все наработки отправятся на Тайвань
TSMC начала эксплуатацию научно-исследовательского центра в Цукубе, большая часть которого была оплачена японскими налогоплательщиками. Но несмотря на такую поддержку властей вся интеллектуальная собственность будет сохранена за компанией TSMC.
Японские власти не получат прав на интеллектуальную собственность TSMC. Хотя им выделили $140 млн

Объект, открытый 24 июня, был построен на субсидии японского правительства в размере 19 миллиардов иен ($140,52 млн). Он призван помочь TSMC в разработке полупроводниковых технологий следующего поколения. При этом правительство страны недавно решило субсидировать еще и завод по производству полупроводников в префектуре Кумамото.

Субсидии в размере 19 миллиардов иен для научно-исследовательского центра выделены Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO). В организации Nikkei Asia заявили, что все, что будет разработано в рамках научно-исследовательского проекта, будет принадлежать TSMC Japan 3DIC. Несмотря на субсидии, NEDO не будет обладать правами на интеллектуальную собственность. Если в центре исследований и разработок появятся новые продукты, существующая система позволит TSMC забрать их на Тайвань, ничего не отдавая Японии.

Новости партнеров
Новости партнеров