Опубликовано 02 июня 2025, 07:301 мин.
Японский дрон DRAGON улучшили — теперь он летает и ходит«Эволюционировал» в SPIDAR
Инженеры Токийского университета представили обновлённую версию своего уникального дрона DRAGON, который превратился в SPIDAR. Если DRAGON, впервые показанный в 2018 году, напоминал летающую змею, способную извиваться в воздухе, то SPIDAR стал четырёхногим роботом, который может не только летать, но и передвигаться по земле.
© University of Tokyo
SPIDAR расшифровывается как «SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot» — робот с четырьмя ногами, оснащёнными двигателями, которые позволяют менять направление тяги. Это даёт ему возможность ходить со скоростью около 20 см за шаг или взлетать, используя те же двигатели. В отличие от DRAGON, который мог пролетать через узкие пространства, изгибаясь, SPIDAR утратил змеевидную гибкость, но приобрёл новые способности, такие как работа с объектами.
Разработка, созданная под руководством доцента Модзю Чжао, всё ещё находится на стадии прототипа. Исследователи надеются улучшить энергоэффективность и увеличить время работы, которое пока ограничено.