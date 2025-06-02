SPIDAR расшифровывается как «SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot» — робот с четырьмя ногами, оснащёнными двигателями, которые позволяют менять направление тяги. Это даёт ему возможность ходить со скоростью около 20 см за шаг или взлетать, используя те же двигатели. В отличие от DRAGON, который мог пролетать через узкие пространства, изгибаясь, SPIDAR утратил змеевидную гибкость, но приобрёл новые способности, такие как работа с объектами.