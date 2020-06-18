Японский гигант Panasonic назвал сроки массового внедрения экзоскелетов

Доклад составило дочернее предприятие Panasonic — компания ATOUN. Эксперты считают, что массовое распространение экзоскелетов произойдёт к 2030 году. Владельцы этих роботизированных костюмов смогут увеличить свою физическую силу и быстро осваивать новые навыки. По мнению экспертов, экзоскелеты станут чем-то вроде модной одежды.

Кроме того, экзоскелеты смогут зафиксировать и сохранить в облаке «идеальную копию» человека. Например, лучший бросок мяча пользователем, самый яркий танец и т.д. Всё это можно будет «скачать» и повторить. Таким же образом владелец экзоскелета сможет скачивать из «облака» примеры действий, профессионально выполненных другими людьми. Затем человек сможет повторить их.

У ATOUN есть свой экзоскелет NIO. В будущем, согласно пресс-релизу, компания планирует продолжить разработку трёх групп экзоскелетов: для укрепления поясницы, рук и ног.