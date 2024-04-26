Японский луноход бросил вызов «судьбе» и пережил третью лунную ночь

Опубликовано 26 апреля 2024, 03:45
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Японский луноход бросил вызов «судьбе» и пережил третью лунную ночьДействительно достижение
Японское космическое агентство JAXA празднует неожиданную победу: их первый лунный аппарат SLIM пережил третью лунную ночь. Это значительный подвиг, учитывая, что SLIM не был рассчитан на резкие перепады температур на Луне, которые во время лунной ночи опускаются до -170°C.
Спускаемый аппарат приземлился 20 января и поначалу столкнулся с трудностями. Он приземлился с наклоном, что мешало солнечным батареям собирать солнечный свет, и его пришлось отключить в течение нескольких часов. Однако через восемь дней, когда наступил лунный день, он вновь пробудился.
Основной задачей SLIM было испытание японской технологии точной посадки и сбор геологических данных и изображений. Но выживание в эти суровые лунные ночи стало бонусом, продемонстрировав неожиданную стойкость аппарата. JAXA подтвердило это сигналом, полученным от SLIM во вторник вечером.
JAXA планирует внимательно следить за состоянием SLIM, несмотря на повторяющиеся жесткие температурные циклы.