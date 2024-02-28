Японский луноход пережил «ночевку» на нашем спутнике

После неудачной посадки 19−20 января команда перевела аппарат в спящий режим, чтобы сохранить заряд батареи до тех пор, пока солнце не выйдет на более подходящий для зарядки угол. После нескольких дней сбора научных данных они снова перешли в спящий режим, не зная, сможет ли SLIM пережить суровую лунную ночь, когда температура опускалась до -130 градусов по Цельсию, что превышало ограничения, заложенные в его конструкции.

Несмотря на все трудности, лунная ночь закончилась, и JAXA отправило сигнал на SLIM. К своему удивлению, они получили ответ, подтверждающий успешную навигацию аппарата в условиях экстремальных температур и его способность поддерживать связь.

Несмотря на хорошие новости, команда обнаружила непредвиденную проблему. После восстановления связи внутренняя температура станции оказалась слишком высокой: температура некоторых приборов превысила 100 градусов по Цельсию. Опасаясь возможных повреждений, команда благоразумно прервала связь, чтобы дать оборудованию остыть.

Проблема высокой температуры означает, что SLIM может работать только короткими сериями, прежде чем ему потребуется очередной период спячки. Тем не менее, эта неожиданная функциональность позволяет зонду собирать дополнительные научные данные, включая мультиспектральные наблюдения за окрестностями кратера Шиоли.