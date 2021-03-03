Японский миллиардер объявил конкурс на бесплатный полёт на Луну

Ролик, опубликованный в Twitter-аккаунте бизнесмена, сообщает, что кандидаты должны соответствовать двум критериям: продвигать «любую деятельность», которой занимаются, тем самым помогая людям «сделать большее для общества», а также приготовиться к поддержке других членов экипажа, схожих с ним по стремлениям.

Напомним, что полёт Маэдзавы на Луну намечен на 2023 год. Помочь ему в этом должна космическая компания Илона Маска SpaceX. Это будет первый с 1972 года раз, когда нога человека ступит на поверхность естественного спутника нашей планеты.