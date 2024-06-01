Японский миллиардер отменил проект первого частного полета к Луне

На борту окололунного аппарата должны были находиться знаменитости, но, не имея четкого расписания на ближайшее время, Маэдзава принял решение об отмене проекта. В заявлении выражается благодарность всем сторонникам и приносятся извинения за результат, но при этом не сообщается более подробная информация о причинах отмены.

Маэдзава известен не только своими космическими амбициями. Он также является основателем и бывшим CEO крупнейшего в Японии интернет-ритейлера Zozotown. Компания была приобретена японским интернет-гигантом SoftBank за многомиллиардную сумму. Помимо этого, Маэдзава активно инвестирует в различные проекты, включая искусство и культуру.