Опубликовано 01 июня 2024, 21:39
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Японский миллиардер отменил проект первого частного полета к Луне"DearMoon" - всё
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил об отмене своей миссии «dearMoon», которая должна была стать первым частным полетом вокруг Луны. Первоначально запланированный на конец прошлого года полет столкнулся, как вы могли догадаться, с задержками.
На борту окололунного аппарата должны были находиться знаменитости, но, не имея четкого расписания на ближайшее время, Маэдзава принял решение об отмене проекта. В заявлении выражается благодарность всем сторонникам и приносятся извинения за результат, но при этом не сообщается более подробная информация о причинах отмены.
Маэдзава известен не только своими космическими амбициями. Он также является основателем и бывшим CEO крупнейшего в Японии интернет-ритейлера Zozotown. Компания была приобретена японским интернет-гигантом SoftBank за многомиллиардную сумму. Помимо этого, Маэдзава активно инвестирует в различные проекты, включая искусство и культуру.