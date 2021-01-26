Японский новейший истребитель подключат к высокоскоростной сети

Это позволит самолёту обмениваться информацией с другими истребителями такого же типа, а также беспилотными ведомыми и американской военной техникой. О широкополосной высокоскоростной сети известно, что информация в ней будет передаваться почти в режиме реального времени. Больше подробностей о сети нет.

Mitsubishi Heavy Industries должна представить эскизный проект истребителя пятого поколения до конца марта 2021 года. Самолёт должен получиться недорогим в эксплуатации и обладать высоким модернизационным потенциалом. Япония планирует вооружиться новинкой к 2035 году. Лётные испытания истребителя намечены нв 2028 год.