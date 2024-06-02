Японский партнёр SpaceX отменил полёты на Луну на корабле Starship

На странице проекта DearMoon в соцсети X Маэдзава сообщил, что вынужден отменить ожидаемый полёт к Луне на корабле Starship в силу отсутствия «чёткого графика в ближайшей перспективе». Он не видит у SpaceX возможности реализовать туристический полёт, для которого выкупил все места, в понятные сроки.

Маэдзава запланировал полёт к Луне ещё в 2018 году: тогда он стал первым претендентом на тур к спутнику Земли: корабль должен был облететь облететь вокруг Луны, но без высадки.

Предприниматель выкупил все восемь мест. В 2022 году он заявил, что вместе с ним полетят диджей и продюсер Стив Аоки из США; американский YouTube-блогер Тим Додд; чешский художник Йеми АД; ирландский фотограф Рианнон Адам; британский фотограф Карим Илия; американский режиссёр Брендан Холл; индийский актёр Дев Джоши и поп музыкант Т.О.Р.

«Это проект, который находится в стадии разработки, но пока неясно, когда Starship сможет стартовать. Я не могу планировать своё будущее в такой ситуации, и мне неловко заставлять членов экипажа ждать ещё дольше, поэтому я принял трудное решение отменить проект в данный момент», — рассказал Маэдзава.