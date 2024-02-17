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Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 18:45
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Японский производитель микросхем Renesas купил американскую фирму за $5,9 млрд

Производителя ПО
Renesas Electronics, крупнейший японский производитель микросхем, объявила о стратегическом приобретении за 5,9 миллиарда долларов компании Altium, американской фирмы, специализирующейся на разработке программного обеспечения для проектирования электронных устройств.

Renesas намерена интегрировать программное обеспечение Altium для проектирования со своим опытом в области микросхем. Такая вертикальная интеграция потенциально может привести к ускорению инноваций и сокращению времени выхода на рынок для клиентов.

Японское правительство активно стремится к самодостаточности в таких критически важных технологиях, как полупроводники. Данное приобретение соответствует этой цели, укрепляя позиции Renesas в экосистеме проектирования микросхем.

В ближайшие годы ожидается значительный рост рынка средств проектирования электронных устройств, обусловленный такими тенденциями, как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI). Приобретая компанию Altium, Renesas получает возможность воспользоваться преимуществами этого роста.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#покупка
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#Япония
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#сша