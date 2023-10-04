Японский стартап разработал 4-метрового «боевого» робота по мотивам аниме

Робот оснащен мониторами в кабине, на которые выводится изображение с внешних камер, что позволяет пилотам, находящимся внутри туловища, управлять его руками и кистями с помощью джойстиков.

Этот 3,5-тонный робот имеет два режима работы: «режим робота», в котором он стоит вертикально, и «режим транспортного средства», позволяющий ему двигаться со скоростью до 10 км/ч. ARCHAX будет представлен на выставке Japan Mobility Show и продемонстрирует свои возможности в различных областях применения - от развлечений до ликвидации последствий стихийных бедствий и космической отрасли.