Японский танк Type 10 впервые показали изнутри

Этот танк в первый раз был продемонстрирован в городе Сагамихара в 2008 году. Японская армия приняла его на вооружение в январе 2012 года. Масса боевой машины составляет 44 тонны, длина (с пушкой вперёд) — 9420 мм; высота — 2300 мм; ширина — 3240 мм. Может вместить три человека. Основное оружие Type 10 — 120-мм гладкоствольная пушка с длиной ствола 44 калибра. Максимальная скорость машины достигает 70 километров в час.

Отмечается, что упор при разработке танка делали на системах управления войсками, на повышении подвижности, защиты и огневой мощи. «Внутренности» Type 10 можно увидеть в ролике ниже: