Японский зонд SLIM может сесть на Луну уже 20 января 2024 года

В случае успеха Япония станет пятой страной в истории после Советского Союза, США, Китая и Индии, которой удалось покорить эту небесную твердь. JAXA запустило SLIM из космического центра Танэгасима в сентябре, и теперь он готов к окончательному спуску.

JAXA намерено продемонстрировать технологию точной посадки, расположив зонд в радиусе 100 метров от намеченной цели на лунной поверхности.