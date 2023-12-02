Японский зонд SLIM может сесть на Луну уже 20 января 2024 года

Японский зонд SLIM может сесть на Луну уже 20 января 2024 годаЛунная гонка набирает обороты
Япония готовится присоединиться к «элитному лунному клубу» с новаторской миссией, запланированной на 20 января. Согласно источникам NHK, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) готово совершить первую в истории страны посадку на Луну с помощью беспилотного зонда под названием SLIM, сокращенно от «Smart Lander for Investigating Moon».
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В случае успеха Япония станет пятой страной в истории после Советского Союза, США, Китая и Индии, которой удалось покорить эту небесную твердь. JAXA запустило SLIM из космического центра Танэгасима в сентябре, и теперь он готов к окончательному спуску.
JAXA намерено продемонстрировать технологию точной посадки, расположив зонд в радиусе 100 метров от намеченной цели на лунной поверхности.