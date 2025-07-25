Японских политиков попросили не надевать костюмы из аниме в предвыборных кампаниях

Это выступление вызвало критику со стороны других политиков и пользователей интернета, которые посчитали, что Ямамото использует популярный сериал для своей выгоды. Некоторые даже высмеивали его.

Однако недовольство выразила не только публика. Компания Sunrise, владеющая правами на «Гандам», официально заявила, что не одобряет использование образов из сериала в политических целях. В их заявлении говорится, что подобные действия не были согласованы с Bandai Namco Filmworks и что они не поддерживают ни одного кандидата, использующего персонажей «Гандама».

Bandai Namco попросила японских политиков воздержаться от использования костюмов и образов из «Гандама» в своих предвыборных кампаниях, чтобы не создавать неправильное впечатление о поддержке или связях с компанией.