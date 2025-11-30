Ярчайшая комета ХХ века вернется к Земле через 2365 лет, напомнил учёный РАН

Сейчас комета находится между Плутоном и Седной. По словам ученого, её дальнейшая судьба зависит от Юпитера: планета может либо выбросить комету за пределы Солнечной системы, либо направить её к Солнцу, где она сгорит.

Комета была открыта 23 июля 1995 года и достигла максимальной яркости 4 апреля 1997-го. Её два хвоста на небе тянулись на 20 градусов, и комета оставалась видимой невооруженным глазом 18 месяцев, что стало рекордом для наблюдаемых комет.

Эйсмонт подчеркнул, что комета Хейла-Боппа пока не получила значительных повреждений при прохождении близ Юпитера, и только её будущие сближения покажут, сможет ли она когда-либо покинуть систему.