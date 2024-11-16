Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 09:45
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Ярого противника вакцин выдвинули на пост главы Минздрава США

При Трампе
Будущий президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинет Роберта Кеннеди-младшего, известного активиста против вакцин и экологического юриста, на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб страны (HHS). Это решение является исполнением обещания, данное Трампом во время митинга в октябре, где он заявил, что Кеннеди «будет свободно работать в области здравоохранения».
Ярого противника вакцин выдвинули на пост главы Минздрава США
© Ferra

Кеннеди, который ранее возглавлял организацию Children’s Health Defense, активно выступает против вакцин, утверждая, что они вызывают такие заболевания, как аутизм и СДВГ, несмотря на научное сообщество, которое отвергает эти утверждения. Его спорные высказывания о Covid-19, включая неподтвержденные предположения, что вирус был «этнически нацелен», а также его дезинформирующие заявления о ВИЧ и СПИДе, привели к распространению теорий заговоров. В 2021 году он был включен в список основных распространителей дезинформации Центром противодействия цифровой ненависти США.

В августе Кеннеди приостановил свою президентскую кампанию и поддержал Трампа, пообещав, что, если Трамп будет избран, он сосредоточится на решении проблемы хронических заболеваний, уделяя внимание «регенеративному сельскому хозяйству» и устранению токсинов из окружающей среды.

Правда, подтверждение Кеннеди на эту должность зависит от одобрения Сенатом страны.