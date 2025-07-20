YASA, похоже, установила рекорд по мощности электродвигателя

Компания была основана в 2009 году доктором Тимом Вулмером во время его учёбы в Оксфорде. С тех пор YASA активно развивала технологию осевых (axial flux) двигателей — это альтернатива традиционным радиальным моторам, которая обеспечивает меньший вес, больше мощности и компактность.

Двигатели YASA уже используются в таких автомобилях, как Ferrari SF90 и Koenigsegg Regera. В 2021 году компанию полностью выкупил Mercedes-AMG, а в 2024 году её моторы впервые установили на новую платформу AMG. EA с поддержкой 800-вольтовой архитектуры.

Важно, что для достижения такого результата не использовались редкие или дорогие материалы. Более того, компания уверяет, что производство можно масштабировать до 10−50 тысяч единиц в год по разумной цене.