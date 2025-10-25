YASA представила сверхмощный ультракомпактный электродвигатель на 1000 л.с.

Для сравнения, предыдущие рекордные моторы других производителей, таких как Evolito и Helix, показывали лишь 25−28 кВт/кг. По словам основателя и технического директора YASA Тима Вулмера, двигатель не просто концепт — он уже проходит испытания и «демонстрирует рекордную эффективность при серийно доступных материалах».

Пока неизвестно, когда двигатель появится в серийных автомобилях, но компания уверяет, что его конструкция масштабируема и подходит для промышленного производства.

YASA планирует использовать технологию сначала в высокопроизводительных спортивных машинах, а позже — в более массовых моделях.