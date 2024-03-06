Ящерицы научились задерживать дыхание на 16 минут, но всему есть цена

Исследование, проведенное под руководством Александры Мартин из Бингемтонского университета, изучает баланс между поиском убежища и поддержанием температуры тела. Исследование, опубликованное в журнале «Behavioral Ecology and Sociobiology», показывает, что, хотя оба пола могут нырять, самцы обычно остаются под водой примерно на 20 секунд меньше, чем самки.

Эта разница, хотя и кажется незначительной, может иметь решающее значение. «20 секунд могут означать разницу между жизнью и смертью», — объясняет Мартин. «Хищник может отказаться от погони после этого времени и поискать более легкую добычу в другом месте».

Однако за ныряние приходится платить. Анолы, будучи эктотермными (холоднокровными), теряют в прохладной воде до 6 °C, что может сказаться на работе мышц и других жизненно важных процессах. Кроме того, в их горной среде обитания восстановление тепла происходит медленно.

«Эта стратегия подводного бегства отражает компромисс между полами», — объясняет соавтор исследования Линдси Свиерк. «Самцам, которые тратят больше энергии на ухаживание и защиту территории, необходимо сохранять тепло тела и быстрее восстанавливаться после погружения. Похоже, они отдают предпочтение этому, ограничивая время погружения».

С другой стороны, самки, по-видимому, отдают предпочтение безопасности, а не физиологическим издержкам прохладной воды. Поскольку они тратят больше энергии на размножение, им может быть выгодна защита, обеспечиваемая более длительными погружениями, даже если для этого приходится жертвовать некоторым теплом.