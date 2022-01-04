Является ли человек по своей природе манипулятором: выяснили учёные

Тем не менее понимать манипуляцию только в негативном ключе - неправильно. Существует множество объяснений тому, почему люди хотят обратить ситуацию в свою пользу и изменить её. При этом интерес отдельного человека может совпадать с интересами других и тогда он будет совершать поступки, положительно влияющие на других. Например, делать что-то для других людей, чтобы им было хорошо, так как это заставляет и самого человека чувствовать себя лучше.

В 2013 году Элизабет Остин и её коллеги отказались от предыдущей шкалы и создали новую - «Управление эмоциями других». Наиболее актуальная версия этой шкалы появилась в 2018 году. Она включает в себя пять вариантов методов, при помощи которых люди пытаются управлять окружающими. Это улучшение ситуации (предложение помощи, демонстрация понимания для того, чтобы улучшить настроение другого человека), отвлечение (шутки и позитивный настрой), ухудшение ситуации (применение критики, использование гнева и т.п.), неискреннее поведение (лесть, попытка вызвать чувство вины и пр.), сокрытие эмоций и чувств (попытка скрыть от окружающих своё эмоциональное состояние).

Данные варианты манипуляций показывают, что на самом деле попытки повлиять на поведение других лежат в основе взаимодействия людей. Получается, что некоторые из нас даже манипулируют окружающими ежедневно. Также можно сказать, что каждый человек является по природе манипулятором.

А исследование 2020 года доказало, что люди, имеющие высокий эмоциональный интеллект, получают также высокие баллы по эмоциональным манипуляциям.