Ёмкость в 4 раза больше: создана натрий-серная батарея, превосходящая литий-ионную

В традиционных натрий-серных аккумуляторах анодом является жидкий натрий, электролитом — твёрдый нестехиометрический алюминат натрия, а катодом — жидкая элементарная сера в смеси с графитом. Учёные же решили использовать электроды на основе углерода и процесс термического разложения, чтобы изменить реакцию между натрием и серой.

В итоге они смогли увеличить ёмкость батарей и продлить их срок службы. Конечный показатель аккумулятора — 1017 мА·ч/г при комнатной температуре. Это в четыре раза больше, чем у литий-ионной батареи. Кроме того, разработка сохранила около половины ёмкости после 1000 циклов перезарядки.