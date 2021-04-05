Наука и технологии
Сегодня в 17:51
Yota начнёт платить деньги за объяснение тарифов другим абонентам
По сути, открывает вакансии сотрудников службы поддержки на фрилансе
Оператор сотовой связи Yota в пилотном режиме запустил проект «Yota Гуру». Он позволит опытным пользователям получать деньги за объяснение условий предоставления услуг другим абонентам. То есть клиентам предлагают, по сути, стать сотрудниками службы поддержки.
Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте yota.guru. После этого необходимо пройти курс обучений. Компания расскажет о своих продуктах, научит правилам общения. После успешного прохождения тестирования пользователь получает статус «Гуру». Такое клиент может консультировать других в чате.
Отмечается, что специалисты по обучению и контролю качества контактного центра Yota будут контролировать тональность и характер диалогов.
Yota обещает, что будет платить «обычными рублями на карту». Первые деньги можно будет получить после того, как пользователь успешно решит 30 вопросов.