Yota начнёт платить деньги за объяснение тарифов другим абонентам

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте yota.guru. После этого необходимо пройти курс обучений. Компания расскажет о своих продуктах, научит правилам общения. После успешного прохождения тестирования пользователь получает статус «Гуру». Такое клиент может консультировать других в чате.

Отмечается, что специалисты по обучению и контролю качества контактного центра Yota будут контролировать тональность и характер диалогов.

Yota обещает, что будет платить «обычными рублями на карту». Первые деньги можно будет получить после того, как пользователь успешно решит 30 вопросов.