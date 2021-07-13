Yota обновила интернет-тарифы для домашних компьютеров и ноутбуков

Наука и технологии
Сегодня в 18:19
Yota обновила интернет-тарифы для домашних компьютеров и ноутбуковПодойдут дачникам
Оператор сотовой связи Yota запустил новые тарифы для модемов и роутеров в 70 регионах России. Есть варианты на 3, 6 и 12 месяцев.
Трёхмесячный пакет интернета на максимальной скорости будет стоить 2100 рублей. Полугодовой — 3900 рублей, годовой — 6900 рублей. Отмечается, что такие тарифы помогают сэкономить до 18%, 24% или 36% от ежемесячной стоимости тарифа. Издание ProTarif.info подчеркнуло, что модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика.
Оператор решил ввести такие тарифы, так как заметил, что многие люди покупают модемы и роутеры с началом летнего дачного сезона. В этом случае им будет удобно подключить трёхмесячный пакет интернета.