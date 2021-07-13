Yota обновила интернет-тарифы для домашних компьютеров и ноутбуков

Трёхмесячный пакет интернета на максимальной скорости будет стоить 2100 рублей. Полугодовой — 3900 рублей, годовой — 6900 рублей. Отмечается, что такие тарифы помогают сэкономить до 18%, 24% или 36% от ежемесячной стоимости тарифа. Издание ProTarif.info подчеркнуло, что модемы и роутеры Yota не учитывают количество входящего и исходящего трафика.

Оператор решил ввести такие тарифы, так как заметил, что многие люди покупают модемы и роутеры с началом летнего дачного сезона. В этом случае им будет удобно подключить трёхмесячный пакет интернета.